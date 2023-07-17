لعبة فيديو تساعده .. اعتراف مثير من واين روني بشأن صفقات فريقه الأمريكي!

واين روني يكشف الطريقة التي يختار بها اللاعبين الجدد في فريقه الأمريكي..

اعترف الإنجليزي واين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد ومنتخب "الأسود الثلاثة" باستخدام لعبة "فوتبول مانجر" الشهيرة، من أجل العثور على لاعبين والتعاقد معهم لصالح نادي دي سي يونايتد الأمريكي الذي يشرف على تدريبه.

روني قضى موسمين في نهاية مسيرته يلعب مع دي سي يونايتد قبل الاعتزال، وعاد من جديد إلى الولايات المتحدة مؤخرًا ليتولى تدريب الفريق.

ومنذ وصول روني إلى دي سي يونايتد، تعاقد النادي مع 15 لاعبًا جديدًا من بينهم كريستيان بنتيكي، ولويس أوبراين وآخرين.

روني، وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، أكد أن لعبة "فوتبول مانجر" الشهيرة، كانت أداة مفيدة للغاية في صفقاته، بسبب قاعدة البيانات الهائلة وشبكة الكشافين المذهلة فيها.

وقال روني في تصريحاته: "جزء كبير من سوقنا في أمريكا الجنوبية، وقد أبرمنا صفقة مع فوتبول مانجر حيث نقدم لهم بعض الإعلانات ويسمحون لنا بالوصول إلى الكشافين، 11 أو 12 منهم".

واختتم روني: "اللعبة تستخدم الكشافين من أماكن مختلفة حول العالم لمساعدتها في إنشاء قاعدة البيانات، لقد فعل جوزيه مورينيو شيئًا مشابهًا في الماضي".