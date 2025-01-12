"لعبة اللودو ومراهنات مالية".. كشف تفاصيل ليلة نجوم ريال مدريد قبل الكلاسيكو

مبابي الأكثر هوسًا..

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يعرف ما يفعله لاعبو الفريق في غرفهم الخاصة قبل المباريات، مشيرًا إلى أنه "يمنحهم حرية كبيرة".

وقال المدرب الإيطالي، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو مساء اليوم الأحد: "أمنح اللاعبين حرية كبيرة، يقضون وقتًا ممتعًا معًا وهناك أجواء جيدة، لا أعرف ما يفعلونه في الغرفة ولا أريد أن أعرف (ضاحكًا)".

من جهته، أجاب فيدي فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعفوية: "الراحة قبل كل شيء، ليس لدينا الكثير لنفعله، أنا بعيد عن الأطفال، فالاضطرار للعب معهم لمدة 24 ساعة هو أكثر ما يُرهق، استغلال هدوء الغرفة، يُقوّي ذلك الفريق على المستوى الجماعي".

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وحسب شبكة "ريليفو"، فإن لاعبي ريال مدريد مُدمنون على "لعبة اللودو"، ويُحبّون قضاء وقتهم مع هذه اللعبة اللوحية.

وأضافت: "هم مُنافسون لدرجة أنهم يراهنون بالمال لمعرفة من يفوز، يُقال إن كيليان مبابي هو أحد أكثر المُدمنين على (اللودو)، بحسب ما يُقال من داخل الفريق".

ويصطدم ريال مدريد ببرشلونة في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية، علمًا بأن البارسا تأهل بعد الفوز على أتلتيك بيلباو (2-0) في نصف النهائي، بينما تفوق الميرنجي على مايوركا (3-0).