لشكرهم على دعمه ضد العنصرية .. فينيسيوس جونيور يرفع قميص الغريم التاريخي!

تلقى فينيسيوس جونيور الكثير من الدعم مؤخرًا بعد معاناته من العنصرية في الملاعب الإسبانية..

ظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني على ملعب "فاسكو دا جاما" في مدينة ريو دي جانيرو، قبل مباراة فاسكو دا جاما أمام فريقه السابق فلامنجو، في قمة الجولة التاسعة من الدوري البرازيلي.

فينيسيوس جونيور توجه إلى البرازيل من أجل قضاء عطلته بعد نهاية موسمه مع ريال مدريد باحتلال المركز الثاني في الدوري الإسباني 2022-23.

واستغل فينيسيوس جونيور وجوده في البرازيل لحضور مباراة الديربي بين فلامنجو وفاسكو دا جاما، وشكر الفريقين وجماهيرهما على دعمه ضد الهجمة العنصرية التي تعرض لها في ملاعب الدوري الإسباني.

ونقلت عدد من القنوات التلفزيونية البرازيلية نزول فينيسيوس إلى أرض الملعب، وقيامه برفع قميص فلامنجو الذي يحمل اسمه ورقمه، ثم قام برفع قميص فاسكو دا جاما الذي يحمل أيضًا اسمه ورقمه.

المواجهة بين فاسكو دا جاما وفلامنجو تعد من العداوات التاريخية في كرة القدم البرازيلية، وتعرف المباراة بينهما باسم "ديربي الملايين"، بالنظر إلى أن الفريقين يملكان أكبر قاعدتين جماهيرتين في ريو دي جانيرو، ويعود تاريخ بداية العداوة إلى عام 1922.