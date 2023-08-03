"لست هنا لتعويض أحد" .. لاعب آرسنال يعلن التحدي بعد إصابة جابرييل جيسوس

الجانرز سيبدأ موسمه الجديد دون البرازيلي جيسوس، فما هي رسالة بديله؟

بينما البرازيل جابرييل جيسوس؛ مهاجم آرسنال الإنجليزي، منشغلًا في إصابته، هناك آخر يشمر عن ساعديه، معلنًا التحدي في صفوف الجانرز.

جيسوس خضع لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، إثر معاناته من مشكلة في الركبة، تطارده منذ الموسم الماضي، ليتأكد بشكل رسمي غيابه عن انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالأمس، خاض الجانرز مباراة ودية أمام موناكو الفرنسي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، حسمها لصالحه بفضل ركلات الترجيح، لكن الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1-1، إذ سجل إيدي نكيتياه هدف التعادل للفريق الإنجليزي.

نكيتياه تحدث عقب المباراة عن تعويضه لغياب جيسوس، إذ قال خلال تصريحاته للصحفيين: "لست هنا لتعويض أحد، أنا أؤمن بقدراتي، وأعلم أنني قادر على المساهمة مع الفريق، والمدرب يعلم أنه وقتما أراد الاعتماد عليّ، فأنا جاهز وقادر على المساهمة".

وأضاف: "أتمنى عودة جيسوس في أقرب وقت ممكن، نحن بحاجة إليه، هو لاعب كبير ومهم، لكن في الوقت نفسه، فأنا لست هنا لملء مكان أي شخص، أنا هنا للعب والمساهمة".

يذكر أن نكيتياه شارك الموسم الماضي في 39 مباراة مع آرسنال في مختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.