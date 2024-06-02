"لست مصابًا وأريد المشاركة!" .. لاعب الهلال يثير الجدل حول احتمالية رحيله

سبع مباريات فقط هي حصيلة مشاركاته، فكان لا بد أن يخرج برسالته..

يبدو أن أحدهم وضع شرطًا على إدارة نادي الهلال السعودي فإما المشاركة بشكل أساسي أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الميركاتو في السعودية من المقرر أن ينطلق في 18 من يوليو المقبل على أن ينتهي في الثاني من سبتمبر، والكل يتجهز حاليًا خاصةً مع قرار تخفيض قوائم الأندية من 30 لـ25 لاعبًا منهم عشرة أجانب.

حول الميركاتو، تحدث عبدالإله المالكي؛ لاعب وسط الزعيم، الذي ألمح لاحتمالية رحيله في ظل عدم حصوله على فرصة مشاركة حقيقة، نظرًا لسيطرة الأجانب على وسط ملعب الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المالكي قال خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "عقدي ممتد لعامين مقبلين، طبيعي كل لاعب يريد المشاركة واللعب، من الصعب العودة من فترة إصابة دون مشاركة، البعض يظن أنني أعاني من الإصابة، لكنني لست مصابًا، فقط الفرصة لم تأت لي، سنرى مع النادي ما الذي سيحدث، الله يكتب الخير".

وأضاف: "لا أعلم ما الذي سيحدث، أريد المشاركة، هناك منتخب ينتظرني للمشاركة في كأس العالم، أريد اللعب، الله يكتب الخير".

يذكر أن المالكي كان قد انضم للهلال في شتاء 2022 قادمًا من الاتحاد إلا أنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في بداية مسيرته معه.

ولم يظهر لاعب الوسط الموسم الجاري إلا في سبع مباريات فقط في مختلف البطولات.