"لست مستشاره الوضع معقد" .. ديدييه ديشان يزيد الغموض حول مستقبل كيليان مبابي!

مدرب منتخب فرنسا خرج بتصريحات زادت من الغموض حول مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان..

خرج ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن صمته، معلقًا على مستقبل كيليان مبابي قائد "الديوك"، مع غموض الصورة بشأن استمراره مع باريس سان جيرمان أو رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

مسلسل مبابي عاد في حلقات جديدة خلال صيف 2023، بعدما خرج اللاعب في يونيو الماضي ليؤكد أنه لن يفعل بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، وأنه يرغب في الاستمرار حتى نهاية عقده في يونيو 2024.

باريس سان جيرمان رد بعنف على ذلك القرار، حيث قرر استبعاد مبابي من فترة التحضير لموسم 2023-2024، وغيابه عن المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، قبل إعادته أخيرًا، وسط حالة من التفاؤل بشأن إمكانية تجديد عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ديشان، وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قرر التعليق على آخر المستجدات بشأن مبابي، حيث قال: "كان الوضع معقدًا، لقد أصبح طبيعيًا الآن"، في إشارة إلى استبعاد مبابي من تدريبات باريس سان جيرمان ثم عودته.

وأضاف: "الآن الوضع أفضل بكثير، الجميع يفوز، لقد تحدثت معه، إنه أمر جيد جدًا للمنتخب الفرنسي بالطبع، ولكن أيضًا للنادي وله".

وعما إذا كان له دور في إعادة مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان، قال ديشان: "لا، أنا لا أتدخل في ذلك، هذا ليس دوري، لقد ناقشت الأمر معه كما هو الحال مع اللاعبين الآخرين، لكن هذه مسيرتهم المهنية الخاصة، أنا لست مستشارًا، على الأكثر أعطيهم رأيي إذا سألوني".

ويبدو أن قد نشهد جديدًا في ملف مبابي خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما أكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أنه من المرجح أن يقدم ريال مدريد عرضًا للتعاقد مع اللاعب بعد مباراة باريس سان جيرمان أمام لانس في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.