"لست جاهزًا ولكن".. دي يونج يصدم جماهير برشلونة بخطته للمشاركة في اليورو!

"جاهز لتحمل المخاطر!"

أطلق الهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة، تصريحًا صادمًا لجماهير البلوجرانا، قبل انطلاق كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وكان دي يونج قد عانى من 3 إصابات في الكاحل هذا الموسم، ما أثر بالسلب على نتائج برشلونة، وما زال حتى الآن "غير لائق" للعودة إلى الملاعب.

لكن صاحب الـ27 عامًا يتطلع لـ"تحمل المخاطر"، من أجل الانضمام إلى منتخب هولندا في اليورو (إعلان القوائم النهائية يوم 8 يونيو)، ويخوض معركة ليكون لائقًا للمنافسات المقررة الشهر الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال دي يونج، في تصريح لصحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "أنا مستعد لتحمل بعض المخاطر من أجل بطولة أوروبا، لكن الشيء الأكثر أهمية ألا تصبح الإصابة مزمنة".

وأضاف: "لهذا السبب لم أجر عملية جراحية، نعم إنها إصابتي الثالثة في نفس الكاحل هذا الموسم، لكن لا يوجد عدم استقرار، في المرة الثانية فقط ربما عدت مبكرا جدا وكانت الإصابة لا تزال في رأسي".

وختم: "لدينا مسار سيعتمد على كيفية تحمل الكاحل، ما زلت أعمل بشكل فردي، ثم يتعين علي الانضمام إلى المجموعة ثم العمل نحو وضع يمكنني فيه الحصول على وقت للعب، يمكن أن يكون ذلك خلال البطولة، لا توجد مواعيد نهائية صعبة، لكن يجب أن يكون هناك احتمال للمشاركة".