لست أفضل من بنزيما ومودريتش.. "طمع" نجم ريال مدريد قد يدفعه للرحيل!

شكوك حول مستقبل المدافع الإسباني

يعمل نادي ريال مدريد بشكل مكثف خلال الأيام القادمة، على إغلاق ملف التجديد للعديد من اللاعبين بالفريق ومن ضمنهم المدافع المخضرم ناتشو فيرنانديز.

ريال اتفق بالفعل على التجديد للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بينما تسير الأمور على ما يرام بالنسبة للثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وداني سيبايوس وفقًا لما أكدته صحيفة "as الإسبانية كما أن ماركو أسينسيو في انتظار محاولة رسمية للتجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي سياق متصل يعمل على إقناع ناتشو بالتوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2023، حيث يعتبره النادي أحد أهم العناصر الأساسية للفريق ومن أكثر اللاعبين خبرة بتواجده مع الميرينجي منذ عام 2011.

ممثلو ناتشو أقاموا بعض الاتصالات مع إدارة ريال ببداية الموسم، وكانت الأمور تسير نحو التجديد لمدة عام واحد حتى 2024، ومع دخول الموسم في مراحله الأخيرة، استدعت الإدارة المدافع المخضرم لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الاتفاق.

ولكن في الأشهر الأخيرة بدأ ناتشو في الظهور بشكل أكبر بتشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي بسبب بعض الإصابات التي لحقت بخط الدفاع، مما جعل وكلاء اللاعب يطلبون التجديد لفترة تصل إلى عامين أو ثلاثة أعوام، مع الاحتفاظ بالفئة الحالية لراتبه مع ريال مدريد بعد ظهوره بمستويات مميزة هذا الموسم.

ويأتي هذا الطلب ليتعارض مع سياسة ريال بعدم التجديد لأكثر من عام واحد لأي لاعب تخطى عمره 30 سنة مثلما حدث مع بنزيما ومودريتش، ومع بلوغ ناتشو من العمر 33 عامًا قد يرحل في هذه الحالة عن النادي في صفقة انتقال حر.

وهو الأمر الذي قد يدفع المدرب كارلو أنشيلوتي وإدارة النادي إلى دخول السوق للتعاقد معع مدافع جديد بجوار إيدير ميليتاو ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر، لصعوبة الاعتماد على خيسوس فاييخو كمدافع رابع.

وفي الوقت الحالي يظل ريال متمسكًا بالأمل في بقاء ناتشو مع الفريق، وحتى في حالة رحيله سيميل اللاعب إلى الانتقال لأحد الأندية خارج إسبانيا وسط اهتمام من روما ويوفنتوس ونابولي بضمه.