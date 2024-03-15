لسبب غير متوقع .. ساديو ماني يُسافر بطائرة خاصة إلى فرنسا!

تعرف على سبب سفر ماني إلى فرنسا

يُغادر النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، العاصمة السعودية خلال الساعات القادمة، متوجهًا إلى فرنسا في زيارة مفاجئة.

وكشف موقع "le berry" عن أن ماني سيسافر عبر طائرة خاصة إلى فرنسا، لمؤازرة الفريق الذي قام بشرائه بورجيه فوت 18 حيث سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وسيحضر ماني مباراة فريقه بورجيه فوت 18 خلال مواجهة أفويني ضمن منافسات الدوري الفرنسي الدرجة الرابعة.

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ويحتل بورجيه فوت 18 المركز التاسع في ترتيب المجموعة الثانية، حيث سيواجه أفويني في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يسافر ماني إلى بلاده بعد مباراة فريقه، وذلك من أجل الانضمام إلى منتخب السنغال، للمشاركة في وديتي الجابون وبنين.