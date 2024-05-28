لديه الوقت لفعل ما يحلو له.. ميسي يشارك ويل سميث ومارتن لورانس في فيلم سينمائي!

النجم الأرجنتيني يحاول في مجال مختلف

يبدو أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد فتح آفاق جديدة لكشف مواهب مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يملك فيها الوقت الكافي لفعل ما يحلو له.

آخر شيء يجربه ليونيل ميسي هو التمثيل في فيلم هوليوودي، من خلال ظهوره في البرومو التشويقي الخاص بفيلم "باد بويز" مع كل من ويل سميث ومارتن لورانس.

يظهر ميسي في لقطة بينما يدق عليهما باب شقتهما، ويتحدث بإنجليزية ركيكة، لكن ويل سميث يقول له: "منزل خاطئ" ويغلق الباب في وجهه.

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ولم تتضح بعد كافة ملامح دور ليونيل ميسي في الفيلم المذكور، الذي يشارك فيه بدور رئيسي أيضًا، نجم كرة السلة الأمريكية جيمي بتلر البالغ من العمر 34 عامًا والناشط في فريق ميامي هيت.

وسيكون الفيلم متاحًا في كل دور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من يوم 7 يونيو المقبل، حسب ما تم نشره على إنستجرام.