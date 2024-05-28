Lionel Messi Will Smith Bad BoysGetty/Instagram
أحمد مجدي

لديه الوقت لفعل ما يحلو له.. ميسي يشارك ويل سميث ومارتن لورانس في فيلم سينمائي!

ليونيل ميسيالدوري الأمريكيثقافةInter Miami CF

النجم الأرجنتيني يحاول في مجال مختلف

يبدو أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد فتح آفاق جديدة لكشف مواهب مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يملك فيها الوقت الكافي لفعل ما يحلو له.

آخر شيء يجربه ليونيل ميسي هو التمثيل في فيلم هوليوودي، من خلال ظهوره في البرومو التشويقي الخاص بفيلم "باد بويز" مع كل من ويل سميث ومارتن لورانس.

يظهر ميسي في لقطة بينما يدق عليهما باب شقتهما، ويتحدث بإنجليزية ركيكة، لكن ويل سميث يقول له: "منزل خاطئ" ويغلق الباب في وجهه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم تتضح بعد كافة ملامح دور ليونيل ميسي في الفيلم المذكور، الذي يشارك فيه بدور رئيسي أيضًا، نجم كرة السلة الأمريكية جيمي بتلر البالغ من العمر 34 عامًا والناشط في فريق ميامي هيت.

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وسيكون الفيلم متاحًا في كل دور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من يوم 7 يونيو المقبل، حسب ما تم نشره على إنستجرام.

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