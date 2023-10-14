"لدينا رجال في النادي" .. الفتح يرفض حمد الله ونونو سانتو!

ثنائي الاتحاد مرفوض في الفتح

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لم يرحب نادي الفتح بضم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومدربه البرتغالي نونو سانتو في صفوف نادي الاتحاد، على الرغم من أن الأول هو حامل لقب هداف دوري روشن السعودي، والثاني قاد العميد للتتويج بلقب الدوري بعد غياب طويل.

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ونشر حساب نادي الفتح عبر منصة "تيك توك" فيديو بشأن تواجد جماهير النادي في المدرجات بداية من مباراة الفريق المقبلة، معلقًا عليها "الجمعة القادم الساعة 9 مساءً الأحساء كليًا في الملعب تردد: "سنعود يومًا ما".

ورد أحد مشجعي نادي الاتحاد على فيديو الفتح قائلًا: "ما رأيكم في أن تأخذوا عبد الرزاق حمد الله ونونو سانتو كهدية؟".

وجاء رد نادي الفتح على تعليق المشجع الاتحادي قائلًا: "لا شكرًا لدينا رجال في النادي، يكفون".

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وكان نادي الفتح قد أعلن عن إنشاء رابطة أولتراس من أجل تشجيعه في مبارياته المقبلة، ببطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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