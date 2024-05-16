لحوم متبلة "بدون فلتر" .. محمد نور يفاجئ جماهير جدة باستثمار جديد

شاهد مطعم نور الجديد

فاجئ محمد نور أسطورة نادي الاتحاد جماهيره في جدة، بعدما قام بافتتاح فرع جديد من مطعمه، وذلك في خطوة استثمارية جديدة لنجم النمور.

واتجه محمد نور إلى الخطوة الاستثمارية، بجانب ظهوره من وقت لآخر عبر القنوات الفضائية من أجل المشاركة في تحليل مباريات دوري روشن السعودي.

وتداولت الجماهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه محمد نور رفقة عدد من نجوم الاتحاد القدامى، مثل صالح الصقري ومحمد أمين وغيرهم، في افتتاح الفرع الجديد لمطعمه "قدور وبدون فلتر" للسيرية.

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وكان محمد نور قد افتتح الفرع الأول للمطعم في مكة المكرمة، ليقوم بفتح الفرع الثاني في جدة، وذلك بعد نجاح التجربة في مطعمه الأول.

ويقدم مطعم محمد نور وجبة السيرية وهي عبارة عن لحم متبل مشوي على الفحم أو الجمر، حيث تعد من أشهر الوجبات السعودية.