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لحل معضلة النصر .. نجم مانشستر سيتي يوافق على العرض السعودي

أحمد رفعت
Aymeric Laporte Manchester City Newcastle 2021-22Getty
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النصر في طريقه لإتمام التعاقد مع لاعب النادي الإنجليزي

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مازالت محاولات مسؤولي النصر من أجل حل أكبر أزمات الفريق الفنية مستمرة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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ويعاني نادي النصر على المستوى الدفاعي خلال الوقت الحالي، بعد رحيل المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس بعد انتهاء الموسم الماضي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على أن الإسباني إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي والنصر أصبحا الآن في مفاوضات متقدمة، من أجل إتمام الصفقة، خاصة وأن اللاعب وافق على العرض السعودي.

وأضاف رومانو أن لابورت وافق على عقد مدته 3 سنوات، ولكن تتم الآن المناقشات بشأن راتب اللاعب، والذي قد يصل إلى 25 مليون دولار في الموسم الواحد، ولكن يحاول النصر تخفيضه إلى 20 مليون دولار.

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وقد يحصل مانشستر سيتي على مبلغ 20 مليون دولار، من أجل الموافقة على رحيل لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى صفوف نادي النصر.

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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 73796جود بيلينجهام
  • 6601كريستوفر نكونكو
  • 5701دومينيك سوبوسلاي
  • 4226ميسون ماونت
  • 4515ساندرو تونالي
  • 19865صفقة أخرى
114704 الأصوات

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