لحل مشكلة حراسة المرمى .. طريد إنتر على رادار كبير الرياض

لاعب إنتر قد يكون لاعبًا في دوري روشن

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تُعاني عددًا من أندية دوري روشن السعودي من أزمة في مركز حراسة المرمى، الأمر الذي جعل أحد لاعبي إنتر الإيطالي على مقربة من الانضمام إلى الدوري السعودي.

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وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، عن أن الروماني يونوت رادو حارس مرمى إنتر، يلقى اهتمامًا من نادي الشباب السعودي من أجل ضمه.

وأضافت الصحيفة أن نادي الشباب يفاوض إنتر للتعاقد مع رادو خلال الشتاء الحالي، لتعويض غياب الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأضافت الصحيفة أن رادو الذي انتقل إلى بورنموث الإنجليزي على سبيل الإعارة، أصبح هدفًا لنادي إنتر من أجل الحصول على خدماته.

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ولعب رادو مع بورنموث خلال الموسم الحالي مباراتين في الدوري الإنجليزي، و3 في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث استقبلت شباكه 11 هدفًا خلال 5 مباريات.

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