لحل أزمة ومُعضلة .. الهلال والنصر يتصارعان على هدف "محلي"!

الهلال والنصر يرغبان في التعاقد مع أحد نجوم دوري روشن المحليين

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يبدو أن ناديي الهلال والنصر انتهيا من ملف التعاقد مع نجوم أجانب خلال صيف 2023، وحان الآن الوقت لحسم صفقات محلية مميزة لاستكمال صفوف الفريقين ليتصارعا على أحد اللاعبين المحليين خلال الوقت الحالي.

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وأشار الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن ناديي الهلال والنصر يتنافسان على ضم إسلام هوساوي الظهير الأيسر لفريق نادي الوحدة.

وجاء نص تغريدة العجلان كالآتي: "أكد مصدر رسمي في نادي الوحدة، أن النادي يملك عرضين من الهلال والنصر للظهير الأيسر إسلام هوساوي".

الهلال يبحث عن تدعيم مركز الظهير الأيسر، الذي لا يتواجد فيه سوى ياسر الشهراني، ويساعده ناصر الدوسري، حيث طالبت الجماهير بضرورة تدعيم هذا المركز.

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وأما عن النصر، فيمتلك البرازيلي أليكس تيليس والإيفواري جيسلان كونان، والآن أصبح مضطرًا للاستغناء عن أحدهما، من أجل الاستقرار على استمرار 8 لاعبين أجانب بالفريق وفقًا لما تنص عليه لوائح دوري روشن السعودي.

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