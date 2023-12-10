"لحظة جنون وعرش تاريخي".. لماذا لا يريد رونالدو الاعتزال؟!

الدون يحب هذا الشعور

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لا يبدو تماما أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي أو على المدى القريب!

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"الدون" منذ بداية مسيرته وهو عاشق للألقاب الفردية والأرقام القياسية، ودائما ما يضع نصب عينيه أن يكون الأفضل ليس فقط بين قرنائه من اللاعبين.. لكنه يريد أن يكون الأعظم في التاريخ.

في مباراة النصر الأخيرة أمام الرياض والتي حسمها العالمي بنتيجة (4-1)، كان رونالدو هو صاحب الهدف الأول لفريقه، ليرفع رصيده مع جميع الأندية التي لعب لها إلى 740 هدفا!

هذا الرقم الإعجازي لا يكفي النجم البرتغالي، حيث أن آلته التهديفية لا تتعطل حتى مع تقدمه في العمر (38 عاما)، والدليل على ذلك تسجيله 25 هدفا في 27 مباراة خاضها مع النصر هذا الموسم.

والأغرب من ذلك، أن الدون الذي صال وجال في الملاعب الأوروبية ولعب لأندية عريقة مثل مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس، لا يزال يحتفل بكل هدف يسجله وكأنه الأول والأغلى في مسيرته على طريقة الإعصار.

وفي هذا السياق، خرج رونالدو بتصريح يبرز شخصيته القوية ونشر مقطعا لآخر أهدافه، عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستجرام"، مع تعليق تحذيري لكل خصومه "أنا أحب هذا الشعور"، في إشارة إلى لحظاته السعيدة التي يقضيها مع الاحتفال في كل مرة يهز فيها الشباك.

وبينما هو يقترب من تسجيل هدفه رقم 750، رونالدو أيضًا بات على مقربة من الوصول إلى خوض 1000 مباراة مع الأندية التي لعب لها، حيث يفصله عن هذا الحاجز 11 لقاء فقط، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت).

وبالطبع هذه الإحصاءات، لا تشمل مسيرة رونالدو الدولية المشرفة، والتي لعب فيها 205 مباريات مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 128 هدفا، قابلة للزيادة مع العد التنازلي لبطولة يورو 2024.

ومع تواجد رونالدو على رأس الهدافين في دوري روشن السعودي للمحترفين، بـ16 هدفا حتى الآن، وانتظام فريقه بشكل جيد في دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، سيكون من الصعب التنبؤ بموعد تعليق حذاء "الدون"، حتى مع بلوغه سن الأربعين.

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