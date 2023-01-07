إريك بايلي لا يمر بأفضل أوقاته.

تعرض اللاعب الإيفواري إيرك بايلي مدافع مانشستر يونايتد المعار لصفوف فريق مارسيليا الفرنسي للطرد في مواجهة الفريق في الكأس أمام هييريه.

جاء هذا بعد تدخل غاية في القوة والعنف على لاعب الفريق الخصم الذي ينشط في الدرجة الرابعة من الدوري الفرنسي خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء.

التدخل من قوته أجبر الحكم على إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب الذي يمضي فترة إعارة في صفوف النادي الفرنسي.

وتم أخذ لاعب فريق هييريه للمستشفى لتلقي العلاج بعد ذلك التدخل الذي هاجمت الجماهير اللاعب عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن أحدهم كتب: "لحسن حظه لم يتم إلقاء القبض عليه".

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق مارسيليا بهدفين نظيفين رغم خوض المواجهة بلاعب أقل من نظيره هييريه.