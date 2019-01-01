لجنة تقصي الحقائق بالعراق تصدر قراراتها بعد تأجيل الكلاسيكو

توصيات لجنة تقصي الحقائق بعد تأجيل الكلاسيكو

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ناقشت لجنة تقصي الحقائق برئاسة أحمد رياض وزير الشباب والرياضة العراقي، الأحداث التي شهدتها مباراة الكلاسيكو العراقي بين الزوراء والقوة الجوية، والتي تسببت في إلغائها.

وألغيت مباراة الكلاسيكو العراقي بين الزوراء والقوة الجوية، والتي كان مقررًا لها يوم الجمعة الماضي، بسبب الحضور الجماهيري الكبير، حرصًا على سلامة الجميع.

لجنة تقصي الحقائق أصدت عدة قرارات وهي:

الاتحاد المصري لكرة القدم، يعلن عن القميص الذي سيرتديه المنتخب خلال الفترة المقبلة.👕



(📸: @EFA ) pic.twitter.com/X8JwrfSMxI — جول مصر (@goaleg) March 18, 2019

- إحالة العقد المبرم بين وزارة الشباب والرياضة ومتعهد المباريات إلى المفتش العام ووزارة الشباب والرياضة.

- تشكيل لجنة تنسيقية قبل المباريات الجماهيرية، تتكون من ممثلين لوزارتي الشباب والداخلية والاتحاد والجهات الأخرى، كوزارتيّ الصحة والكهرباء فضلاً عن أمانة بغداد.

- إكمال عملية ترقيم مقاعد ملعب الشعب، وإعادة النظر في عملية طبع تذاكر المباراة بالشكل الذي يؤمن جلوس صاحب التذكرة في المقعد المخصص له.

- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتأمين فتح البوابة المقابلة لطريق محمد القاسم السريع، لتسهيل انسيابية دخول وخروج المتفرجين بشكل أفضل.

- تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها تخفيف الضرر المادي للجمهور، وإقرار الدخول المجاني لمباراة الكلاسيكو المقبلة.

- فتح مراكز بيع للتذاكر في بغداد والمحافظات قبل المباراة بيوم واحد، وربطها بـ عداد إلكتروني لمعرفة العدد المباع منها وغلقها عند وصولها الحد الأعلى المسموح به للدخول.

- الاتفاق مع أمانة بغداد والحكومات المحلية على عرض المباراة عبر شاشة كبيرة في أماكن محددة فضلاً عن شاشات ملاعب الوزارة في محافظات البصرة والنجف الأشرف وكربلاء.