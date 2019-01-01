لجنة المسابقات في الدوري الإسباني تكشف عن عقوبة فاران وراموس

ما هي عقوبة فاران بعد الطرد أمام إسبانيول وما موقف راموس؟

كشفت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني عن عقوبة ثنائي ريال مدريد، رافائيل فاران وسيرجيو راموس، بعدما بدر منهما في مباراة إسبانيول.

فاران تحصل على بطاقة حمراء مباشرة ضد إسبانيول بجانب إنذار لراموس ليصبح هو الرابع خلال الموسم في الليجا.

وذكرت لجنة المسابقات أنّ فاران لن يغيب سوى عن مباراة واحدة فقط وهي لقاء ديبورتيفو ألافيس في الجولة 22 من الليجا.

أما بالنسبة للبطاقة الصفراء لراموس والتي طلب ريال مدريد إسقاطها، فإن لجنة المسابقات رفضت الأمر.

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وتم تثبيت البطاقة على قائد ريال مدريد مما يعني أنّه في حال تحصل على أي إنذار في المباريات المقبلة فسوف يتعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد انتصر بنتيجة 4-2 أمام إسبانيول ليستمر في المركز الثالث.