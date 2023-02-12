لجنة الحكام تعترف .. آرسنال تعرض للظلم ضد برينتفورد!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Arsenal RefGetty
الدوري الإنجليزي الممتازأرسنالبرايتونأرسنال vs برينتفوردبرينتفوردكريستال بالاس

لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا تقر بالأخطاء التي ارتكبت في مباراتي آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

تقدم هوارد ويب رئيس لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا باعتذاره إلى ناديي آرسنال وبرايتون وأقر بالأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها في مباراتي الفريقين في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

يوم السبت، سادت حالة من الغضب في آرسنال وبرايتون، بعد قرارين مثيرين للجدل ضد الفريقين أمام برينتفورد وكريستال بالاس على الترتيب.

بالنسبة لآرسنال، تم احتساب هدف برينتفورد المتأخر الذي جعل المباراة تنتهي بالتعادل 1-1، على الرغم من وجود حالة تسلل واضحة.

بينما سجل ظهير برايتون بيرفيس إستوبينيا هدفًا ضد كريستال بالاس، لكن لم يحتسب بداعي التسلل، الذي لم يكن صحيحًا.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن لي ماسون حكم تقنية الفيديو في مباراة آرسنال نسي رسم الخطوط لمعرفة ما إذا كان لاعب برينتفورد متسللًا أم لا عندما مرر كرة عرضية إلى إيفان توني ليسجل.

وجاء في بيان صادر عن لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا: "اتصل هوارد ويب بكل من آرسنال وبرايتون للإقرار بالأخطاء الجسيمة في عملية تقنية الفيديو وشرحها".

وأضاف: "الحادثان كانا بسبب خطأ بشري ومتعلقين بحالات التسلل ويخضعان لمراجعة شاملة".

في غضون ذلك، أصدر برايتون بيانًا يفيد بقبول اعتذار لجنة الحكام، بينما لم يصدر رد فعل عن آرسنال بعد.

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