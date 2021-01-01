لجنة الانضباط تقرر تغريم لاعبي النصر

تعرف على قرارات لجنة الانضباط

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، قراراته على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفيصلي والنصر بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيصلي تأهل إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين، بعد الفوز على النصر بهدف دون رد، ليواجه فريق التعاون الذي تخطى الفتح في نصف النهائي.

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وأعلنت لجنة الانضباط عن توقيع عقوبة على عبد الله مادو مدافع النصر، قدرها 30 ألف ريال سعودي، بسبب عدم حضور المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترو بعد مباراة الفيصلي.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على الحارس الأسترالي براد جونز، بقيمة 20 ألف ريال سعودي، بسبب عدم حضور المقابلة الإعلامية هو الآخر.

النصر يستعد لخوض مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه الوحدات الأردني يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويقع النصر بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضًا فريقي السد القطري وفولاذ خوزستان الإيراني، حيث ستقام مباريات المجموعة بالعاصمة السعودية الرياض.