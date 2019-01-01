لجنة الانضباط تقرر إيقاف سلطان الغنام

ثلاثة قرارات أخرى اتخذتها لجنة الانضباط والأخلاق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف سلطان الغنام؛ لاعب النصر، إثر ما بدر منه خلال مواجهة التعاون.

العالمي واجه التعاون في الثاني من الشهر الجاري، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سلمان الفرج يكشف كواليس اعترافه بتعرض النصر للظلم أمام وليد عبد الله

وأوضحت اللجنة أن الغنام قام بدهس قدم لاعب التعاون دون وجود منافسة بينهم على الكرة، خلال سقوطه على أرض الملعب، لكن حكم اللقاء لم ينتبه للواقعة.

لجنة الانضباط أشارت إلى أن التقرير الالتحاقي للحكم بجانب فيديو المباراة، بيّن وقوع مخالفة على لاعب النصر.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب لمدة مباراتين، ليغيب عن مواجهة القادسية والأهلي المقبلتين، بجانب غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب نادي #النصر سلطان الغنام مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال. pic.twitter.com/1oCfeONc2A — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٥ فبراير ٢٠١٩

وفي الإطار نفسه، قرر اللجنة إيقاف برايان أليمان؛ لاعب الاتفاق، لمدة خمس مباريات، نتيجة ما بدر منه تجاه لاعب أحد.

اللاعب قام بمهاجمة لاعب أحد باستخدام قوة مفرطة ليصيبه في منطقة حساسة بجسده دون وجود تنافس بينهما على الكرة، ليقرر حكم اللقاء طرده مباشرةً.

بجانب الإيقاف لمدة خمس مباريات، تقرر تغريمه 20 ألف ريال، مع تمديد مدة الإيقاف لحين دفع الغرامة كاملة إلا أنه قرار قابل للاستئناف.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب نادي #الاتفاق برايان أليمان خمس مباريات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال. pic.twitter.com/RgF7t9Zxq2 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٥ فبراير ٢٠١٩

وبسبب الفعل نفسه الذي قام به لاعب الاتفاق، أوقفت اللجنة، محمد يحيى مجرشي؛ لاعب أحد، لمدة ثلاث مباريات مع تغريمه 20 ألف جنيه في قرار غير قابل للاستئناف.

الفريقان كانا قد التقيا في الثالث من الشهر الجاري، على استاد الأمير محمد عبد العزيز، وانتهت المباراة بفوز أحد بثنائية مقابل هدف وحيد.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب نادي #أحد محمد مجرشي ثلاث مباريات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال. pic.twitter.com/s8bTinyRid — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٥ فبراير ٢٠١٩

وجاءت آخر قرار لجنة الانضباط بمعاقبة دانيلو أسبريلا؛ لاعب الفيحاء، لمدة مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريالًا.

عقوبة لاعب الفيحاء جاءت إثر السلوك غير الرياضي الذي بدر منه تجاه أحد جامعي الكرات، قبل نهاية الشوط الثاني من مواجهة القادسية.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز القادسية بثنائية نظيفة، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي.