لجنة الانضباط تُغرم رئيس الاتحاد 20 ألف ريال سعودي

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي أنمار الحائلي رئيس الاتحاد مبلغ 20 ألف ريال سعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد مبلغًا قيمته 20 ألف ريال سعودي.

وجاء ذلك القرار بعد نزول الحائلي أرض الملعب خلال مواجهة فريقه الاتحاد أمام التعاون في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري السعودي.

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وحسب حيثيات القرار، فقد ثبت للجنة مخالفة رئيس الاتحاد للمادة رقم 66 من لائحة الانضباط والأخلاق بنزوله أرض الملعب عقب نهاية اللقاء، وهو قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

وكانت المباراة قد انتهت بانتصار اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للتعاون، ولكن الفريق هُزم في المباراة التالية أمام الحزم ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتراجع الاتحاد بفعل الخسارة الأخيرة للمركز السادس، إذ لا يمتلك سوى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات و3 خسائر.