لجنة الانضباط تعاقب الهلال والنصر بسبب احداث الديربي

عقوبات مالية على الفريقين بعد ديربي الرياض

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبات مالية على النصر والهلال، عقب ديربي الرياض الذي جمع الفريقين مطلع الأسبوع الحالي.

وحسم النصر الديربي، لصالحه بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجوة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النصر، وقدرها 50 ألف ريال بسبب الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف اللاعبين.

عبد الرحمن الحمود عضو شرف #النصر يقرر صرف 20 ألف ريال لكل لاعب بعد الفوز على #الهلال في الديربي.👋

(📸: @SPL ) pic.twitter.com/OjsNvryCvb — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 31, 2019

ولنفس السبب قررت اللجنة معاقبة الهلال وبنفس الغرامة المالية، كما تقرر تغريم الفريقين 120 ألف ريال، بسبب إلقاء الجماهير أكثر من 50 زجاجة ماء تجاه مضمار وأرضية ملعب الملك فهد.

الجدير بالذكر ان النصر، يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.