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دوري الخليج العربي

لجنة الاستئناف بالدوري الإماراتي تخفض عقوبة الوصل

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وتمت معاقبة الوصل بسبب مباراته أمام الإمارات في الجولة الـ 17 من البطولة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تخفيض عقوبة نادي الوصل، والتي تعرض لها بسبب جماهيره في مباراة الإمارات بالدوري.

وهتفت جماهير الوصل ضد حكم مباراة الإمارات في الجولة الـ 17 من البطولة، والتي انتهت بفوز الوصل بهدفين مقابل هدف.

لتقرر لجنة الانضباط معاقبة الوصل بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، قبل أن تخفضها لجنة الاستئناف إلى 20 ألف درهم.

ويستعد الوصل لافتتاح الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإماراتي، يوم غدًا الأربعاء عندما يلاقي النصر على ملعب آل مكتوم.

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الجدير بالذكر أن الوصل يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 23 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الخامس.

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