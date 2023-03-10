لجان مانشستر الإلكترونية؟ فيديو قديم مع بيكيه يزيد توترات دي يونج في برشلونة!

عاد للظهور بقوة مؤخرًا فيديو للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه ولاعب وسطه الحالي فرينكي دي يونج أثار الجدل على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي.
الفيديو يظهر أن بيكيه رفض تبديل المقاعد من أجل السماح لدي يونج بالجلوس إلى جوار صديقته ميكي كيميني، الأمر الذي أثار استهجانًا لم يستطع دي يونج ألا يظهره في الفيديو.
دي يونج شوهد إلى جوار صديقته وهما يطلبان من أحد الأفراد تبديل المقاعد، الأمر الذي أثار حفيظة النجم الهولندي وسط استغراب صديقته من هذا المشهد.
بدا بيكيه سخيفا للغاية إثر هذا السلوك الغريب، الفيديو يعود للظهور مرة أخرى في ظل رغبة مانشستر يونايتد الملحة ومدربه إريك تين هاج في الحصول على عقد دي يونج من برشلونة.
@goalar
نترك التعليق لكم 🤨♬ original sound - جول العربي - Goal
الأمر الذي يزيد من توترات دي يونج والشكوك حول مستقبله في النادي الكتالوني قبل ميركاتو صيفي يستعد فيه برشلونة لبيع واحد أو اثنين من نجومه الأساسيين.
اختيارات المحررين
- استخدام السحر ومُجاملة رونالدو .. نظرية المؤامرة تجتاح الدوري السعودي!
- سب وتحريض وخيانة كبرى .. أيام الشغب لجوزيه مورينيو في روما
- ألفارو رودريجيز: هل حصل ريال مدريد على نسخته الخاصة من هالاند؟
- Footballco تُطلق النسخة العربية لمنصة INDIVISA المهتمة بكرة القدم النسائية
- إخفاق جديد في دوري الأبطال .. رونالدو يشاهدك ويضحك يا ميسي!