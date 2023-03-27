فيديو | لثرائه الفاحش .. "مزاعم" شقيق محمد نور تثير الجدل

الاستياء يسيطر ومزاعم نسب الشاب لنجم الاتحاد الأسبق تزداد

shahid

حضر محمد نور؛ نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأسبق، ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، لكن الأمر بعيد تمامًا عن كرة القدم.

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أحدهم ظهر في فيديو مستعرضًا ملابسه باهظة الثمن، والتي بحسب مزاعمه كلفته أكثر من 47 ألف ريال سعودي، من ضمنها معطف وحزام مصنوعان من جلد التمساح.

الشبه الكبير بين هذا الشاب وبين محمد نور، دفع بعضهم لزعم أنه شقيقه، فيما زعم آخرون أنه بالفعل شقيقه بحسب معلومات مؤكدة لديهم، لكن لم يتسن لنا أن نتأكد من مدى صحة هذه الملاعب.

لكن ما اتفق عليه الجميع هو الاستياء من استعراض الشباب لتكلفة ملابسه بهذه الطريقة، ودفعه مبالغ باهظة، بطريقة تستفز الفئة التي تعاني لمواكبة الغلاء المعيشي في عصرنا الحالي.

وكتب أحد المستائين: "محمد نور وينه عن أخوه لأنه غثن بطقومه"، وعلق آخر: "اللي يقهر أنه أخو محمد نور".

Shahid