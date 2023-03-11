لتنفيذ تحدٍ .. بيكيه وأجويرو يتسللان إلى كامب نو في السادسة صباحاً!

كشف إيباي كواليس تسلله رفقة الثنائي سيرخيو أجويرو وجيرارد بيكيه إلى ملعب برشلونة "كامب نو" في الصباح الباكر من أجل تنفيذ تحدٍ.
صاحب البث الشهير على تويتش أصبح من المشاهير مؤخراً بسبب صداقته مع أبرز النجوم في عالم الكرة، وخصوصاً بيكيه الذي أسس معه دوري الملوك.
وقال إيباي عبر برنامج "InfoJobs" الخاص بدوري الملوك إنه رفقة ثنائي برشلونة السابق تسللا لأرضية ملعب "كامب نو" من أجل تسجيل تحدي العارضة في السادسة صباحاً.
وأضاف أن الواقعة سهل حدوثها أحد معارف بيكيه في الجراج الخاص ببرشلونة، والذي سمح لهم بدخول أرضية الميدان للتسجيل.
وأوضح إيباي أن الواقعة حدثت في توقيت لا يشهد وجود مباريات رسمية للفريق، على الرغم من أن بيكيه أكد حدوثها قبل لقاء فالنسيا الأخير لحساب الليجا.
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