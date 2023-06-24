لتكرار ثلاثية برشلونة التاريخية.. إنتر ميامي يفاوض جوردي ألبا

إنتر ميامي يهدد بخطف نجم برشلوني آخر!

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن فريق إنتر ميامي الأمريكي يسعى لضم نجم برشلوني آخر إلى صفوفه هذا الصيف.

ونجح الفريق الأمريكي في تدعيم صفوفه بعناصر هامة في مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" حدثت اتصالات أولية مع الظهير الأيسر لفريق برشلونة جوردي ألبا، لمعرفة رأيه في الانضمام لفريق إنتر ميامي هذا الصيف، وأعلن ألبا، أنه لن يستمر في برشلونة ولن يستكمل السنة المتبقية من عقده، ولم يصل للنجم الإسباني حتى الآن عروض رسمية لضمه ولكن هناك العديد من المقترحات التي يبحثها.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مستقبله ويقوم بتحليل الخيارات المختلفة سواء استمراره في الليجا وأوروبا أو الانتقال إلى الدوري السعودي أو الأمريكي مع أصدقائه.

ويسعى فريق إنتر ميامي إلى جمع ميسي وبوسكيتس وألبا في نفس الفريق كما كانوا سابقًا في برشلونة، والاستفادة من أفضل اللاعبين في العالم في مراكزهم.

ويقضي ألبا، إجازة مع عائلته حاليًا في إيبيزا، وسيحسم مستقبله قريبًا لكنه لا يريد التسرع وسيدرس كل المقترحات بوضوح.