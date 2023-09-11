لتغطية العجز في صفوفه .. تشافي يغير مركز كريستنسن!

لعب في جميع المراكز باستثناء حارس المرمى

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود فكرة لدي مدرب برشلونة تشافي لاستغلال مدافعه أندرياس كريستنسن في مركز مغاير عن المعتاد.

ولعب الدنماركي دوراً محورياً في صلابة دفاعات البلوجرانا الموسم المنصرم الذي توج فيه الفريق بلقب الليجا، وكان الدفاع الأفضل بالمسابقة.

وذكرت "موندو" أن تشافي قد يغير مركز مدافعه لمركز لاعب الارتكاز بالوسط من أجل إعطاء الفرصة لأورييل روميو للراحة إذا احتاج اللاعب العائد لصفوف برشلونة هذا الصيف في ظل تقدمه بالعمر وغياب بديل بنفس الخصائص بتشكيلة الفريق.

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وكان كريستنسن قد شارك في مركز لاعب الوسط في عدة مناسبات سابقة مع منتخب بلاده الدنمارك، وكذلك مع فريقه السابق بوروسيا مونشنجلادباخ عند الحاجة.

وسبق وتحدث لاعب تشيلسي السابق عن أريحيته في اللعب بمركز مختلف عن قلب الدفاع، واستعداده للعب في خط الوسط بتصريحات سابقة عام 2019 مع "سكاي".