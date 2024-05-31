لتعويض سيرجي سافيتش .. "جورج جيسوس سيفاجئ الجميع أمام النصر!"

جيسوس يحضر لمفاجئة منافسه في نهائي أغلى الكؤوس

غياب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي الهلال، عن نهائي كأس الملك ضد النصر، هو أكثر ما يشغل الجماهير الزرقاء خلال الوقت الحالي، ولكن يبدو أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس لديه خطة سيفاجئ بها الجميع.

ويواجه الهلال نظيره النصر مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتناقش ضيوف برنامج "دورينا غير" حول الغياب الذي سيكون مؤثرًا في ديربي الرياض، ما بين إيمريك لابورت وأندرسون تاليسكا ثنائي النصر، وسافيتش لاعب الهلال.

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وأجمع الضيوف أحمد عطيف وأحمد حسام ميدو وعلي الحبسي، على أن سافيتش سيكون هو الغياب الأكثر تأثيرًا في المباراة، وبعده يأتي تاليسكا.

وكشف خالد شنيف مقدم البرنامج قائلًا: "جيسوس سيدخل بطريقة ستفاجئ الجميع أمام النصر في مباراة اليوم".