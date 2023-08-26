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لتعويض تاليسكا .. نجم جديد من برشلونة على رادار النصر

هدى عزيز
Raphinha Robert Lewandowski Barcelona 2022-23Getty
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صفقة عالمية جديدة لدوري روشن

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يبدو أن فرانك كيسييه لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيتجه إلى صفوف الدوري السعودي قادمًا من برشلونة هذا الصيف، بعد أن انضم الإيفواري الدولي إلى الأهلي السعودي، يقترب زميله السابق في برشلونة من الرحيل صوب النصر.

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وفقًا لتقرير الصحفي "جيانلويجي لونجاري"، فإن نادي النصر مهتم جدًا بالحصول على خدمات رافينيا جناح برشلونة على الرغم من عدم وجود عرض رسمي حتى الآن من النادي السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يضم بين صفوف كلًا من كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وأيميريك لابورت، إلا أن الاتصالات الأولية قد تمت مع الجناح البرازيلي وفقًا للتقارير.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن المفاوضات ستكون صعبة مع الجناح البرازيلي أكد من قبل علنًا أنه لن يتخلى عن حلمه في تحقيق النجاح مع برشلونة، ما قد يصعب فكرة الانتقال إلى النصر بعد موسم واحد قضاه بقميص البلوجرانا، وسيغيب رافينيا عن مباراة فياريال بسبب الإيقاف بعد طرده أمام خيتافي في الجولة الأولى.

المباريات التالية

وكشفت العديد من وسائل الإعلام السعودية أن نادي النصر مهتم أيضًا بأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، حيث يفكر لويس كاسترو مدرب النصر في تجهيز بديل حال رحيل أندرسون تاليسكا هذا الصيف.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 87040كريم بنزيما
  • 9042خاليدو كوليبالي
  • 16026روبرتو فيرمينو
  • 7187نجولو كانتي
  • 17336مارسيلو بروزوفيتش
  • 35987صفقة أخرى
172618 الأصوات

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