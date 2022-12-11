لتشكيل مستقبل الملكي .. خمسة من نجوم كأس العالم على رادار ريال مدريد

ريال مدريد حدد بالفعل خمسة أسماء من نجوم كأس العالم لمحاولة التعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة.

تعد بطولة كأس العالم دائمًا من البطولات التي يراقبها نادي ريال مدريد الإسباني عن كثب لاختيار نجومه، مثلما كان الحال مع رونالدو نازاريو، ومسعود أوزيل، وتيبو كورتوا، وآخرين.

ريال مدريد يضع عينيه بالفعل على المونديال، وسيكون لدى الأمانة الفنية في النادي الملكي وقت إضافي لاتخاذ قرارهم النهائي بشأن اللاعبين المفضلين للنادي في المونديال.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن وجود خمسة أسماء شابة من اللاعبين الذين تألقوا في كأس العالم 2022، بدأ ريال مدريد بالفعل وضع دائرة حول أسمائهم، ويعد الإنجليزي جود بيلينجهام أبرز هذه الأسماء.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يرى أن بطولة كأس العالم أكدت بالفعل أن بيلينجهام رهان آمن للمستقبل، وأنه سيكون واحدًا من بين أبرز النجوم العالميين في السنوات القليلة القادمة، وأن العائق سيكون رغبة ناديه بوروسيا دورتموند الألماني في الحصول على 150 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وبالإضافة إلى بيلينجهام، فقد جذب الأرجنتيني إنزو فرنانديز نجم وسط بنفيكا البرتغالي أنظار النادي الملكي، لكن عملية ضمه ستكون مكلفة للغاية حيث تؤكد وسائل الإعلام البرتغالي أن سعره لن يقل عن 80 مليون يورو.

المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول دخل أيضًا دائرة اهتمامات ريال مدريد، وسيكون الصراع عليه محتدمًا في ظل رغبة عدد من الأندية الكبرى في ضمه من لايبزيج الألماني.

وبالإضافة إلى الثلاثي السابق، فإن الهولندي كودي جاكبو، والبرتغالي جونسالو راموش أصبحا بالفعل ضمن اهتمامات النادي الملكي، بالنظر إلى ما قدماه في مونديال قطر.