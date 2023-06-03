لتسهيل ضم ليونيل ميسي؟ إنتر ميامي يفاوض مدرب برشلونة السابق!

خطة إنتر ميامي لضم ميسي

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يبحث عن مدرب جديد بعد إقالة فيل نيفيل مؤخرًا بشرط أن يكون أرجنتيني الجنسية.

وأقيل نيفيل من تدريب إنتر ميامي بسبب النتائج السيئة حيث حقق الفريق 5 انتصارات فقط من 15 مباراة خاضها في الدوري الأمريكي هذا الموسم ويحتل المركز الأخير بجدول ترتيب البطولة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن المدرب جيراردو تاتا مارتينو، هو المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب تدريب إنتر ميامي بعد استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب المكسيك عقب مونديال قطر 2022.

وأكد الصحفي الرياضي لويس عمر تابيا، عبر قناة "TUDN" أن ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي يريد الحصول على خدمات مارتينو، وأن النادي يأمل في أن يتمكن مارتينو من إجراء اتصال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق الأمريكي.

جدير بالذكر أن تاتا مارتينو، كان مدربًا لميسي بين عامي 2013 و 2016 في كل من برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

وأشار تابيا، أن في حالة تدريب مارتينو لإنتر ميامي لن يوافق ميسي سريعًا على الانضمام للنادي الأمريكي لأنه سيتم إعارة ميسي أولاً إلى برشلونة لتوديع الجماهير.

ووفقًا لصحيفة" Infobae" سيعرض الفريق الأمريكي على ميسي عقدًا بحوالي 53 مليون دولار سنويًا لمدة أربعة مواسم.