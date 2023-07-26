لتحقيق حلم دوري الأبطال .. ميسي ينصح باريس بالخليفة الأنسب لمبابي!

هذا ما حدث خلال اجتماع الخليفي مع النجم الأرجنتيني

تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنصيحة غالية إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ميسي غادر باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية عقده مع النادي، وقرر اتخاذ خطوة جديدة خارج أوروبا من بوابة إنتر ميامي الأمريكي.

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باريس يواجه أزمة حادة بعد رحيل ميسي، بسبب الشكوك حول مصير كيليان مبابي الذي يرفض التوقيع على عقد جديد ويريد الاستمرار حتى نهاية عقده، في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة النادي بالتجديد أو الرحيل هذا الصيف للاستفادة منه ماليًا.

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية أكدت أن ميسي نصح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام لتقوية هجوم الفريق.

وجاءت هذه النصيحة بغض النظر عن ما سيسفر عنه مستقبل مبابي، حيث قال ميسي للخليفي إن التعاقد مع كين سيساعد الفريق على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال اجتماعه برئيس النادي بعد نهاية الموسم الماضي لتحديد احتياجات الفريق.

يذكر أن بايرن ميونخ هو الطرف الأكثر حرصًا على التعاقد مع كين، وتقدم بأكثر من عرض لضمه، ولكن لا يمكن استبعاد باريس من الصورة في ظل التكهنات حول مستقبل مبابي.