لتحريره من الضغوطات.. فينيسيوس خارج مباراة رايو رغم إلغاء الطرد!

أحمد مجدي
Vinicius(C)Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدرايو فاييكانوفينيسيوس جونيور

البرازيلي غير جاهز الآن لكرة القدم

رغم أن عقوبة الطرد التي صدرت بحقه في مباراة فالنسيا تم تعطيلها، إلا أن ريال مدريد لم يدرج لاعبه فينيسيوس جونيور ضمن قائمة مباراة رايو فاييكانو.

كان ريال مدريد قد أصدر قائمته بالأمس، وخلت من فينيسيوس، ولكن كان منتظرًا بعد إلغاء عقوبة الطرد وما تستتبعه من آثار، أن يدخل قائمة الفرق مجددًا للمباراة.

لكن هذا لم يحدث، ما يبدو رغبة من ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي في إلقاء الضغوطات من على كاهل الجناح البرازيلي، الذي مر بأيام عصيبة بكل تأكيد.

وتعد تلك الواقعة التي تعرض فيها للسباب في ملعب الميستايا العاشرة من نوعها في مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، وتجاه فينيسيوس تحديدًا.

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