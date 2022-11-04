لتجنب سيناريو راموس .. ريال مدريد يستغل كأس العالم لحسم مصير 7 لاعبين

العديد من اللاعبين يمكنهم الرحيل بالمجان بعد نهاية الموسم

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، لخوض الكثير من المهمات الشائكة للتعامل مع بعض الملفات الصعبة التي تخص الفريق خلال كأس العالم.

البطولة ستقام في قطر في 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر، في الفترة التي ستكون فيها فترة الانتقالات الشتوية مغلقة، حيث تبدأ في شهر يناير القادم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن ريال سيستغل هذه الفترة لمناقشة عمليات تجديد ورحيل بعض اللاعبين، بوجود 7 نجوم يمكنهم الرحيل بالمجان في يونيو 2023.

وأوضحت أن ريال سيناقش ملفات التجديد لكل من كريم بنزيما، لوكا مودريتش، توني كروس، بالإضافة لكل من داني سيبايوس وماركو أسينسيو، لتجنب سيناريو سيرخيو راموس الذي رحل بالمجان عن النادي.

وسيعمل النادي كذلك على حسم مصير المدافع المخضرم ناتشو الذي حصل على بعض العروض للمشاركة لعدد أكبر من الدقائق بأندية أخرى، بالإضافة للمهاجم ماريانو دياز الذي سيتعين عليه البحث عن فريق جديد لرغبة النادي في التخلص منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتمال الأقرب هو بقاء مودريتش وبنزيما لمدة عام آخر بسبب مستوياتهما الفترة الأخيرة، بينما تظل الشكوك قائمة حول مستقبل كروس رغم تصريحاته المستمرة حول رغبته في الاعتزال بريال مدريد.

جدير بالذكر أن ريال يمر بموسم جيد حتى الآن، حيث تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز الأول بالدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة.