"لا يوجد لاعب سوبر ستار في منتخب السعودية باستثناء واحد"

هناك جدل كبير حول خيارات رينارد، ما هو رأي الإعلام السعودي؟

يرى الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن الكرة السعودية تعاني من قلة اللاعبين المميزين "سوبر ستار"، وهو الأمر الذي يؤثر على المنتخب السعودي.

ما رأي البكيري في رينارد؟

البكيري قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "بمناسبة اللغط الذي يحدث على الأسماء، نتذكر فان مارفيك حينما اختار اللاعبين الاحتياطيين في الأندية".

Shahid Shahid

محمد البكيري تابع: "كنا نهاجم المدرب الهولندي وقتها، ومع ذلك كان أكثر مدرب متمسك بتشكيلته ومع ذلك انتج منتخب قوي وحقق أهداف الفريق".

الإعلامي الرياضي كشف عن رأيه في رينارد، حيث قال: "أنا أثق في المدرب رينارد، وأعطانا كل ما نريده في التصفيات ولذلك أتركه، بالرغم من عدم ضمه للعديد من النجوم مثل عديد الرحمن غريب وعبد الرحمن العبود وغيرهما كنا نتمنى أن نراهم في صفوف المنتخب السعودي، ولكني أثق فيه".

واستطرد قائلًا: "سأحكم على تشكيلة المدرب في المباريات الودية بالمعسكر القادم، وسيكون هو المقياس، الفرنسي مدرب مكسب للمنتخب السعودي، وبالمقياس العملي، وهو مدرب ناجح الآن".

الكرة السعودية لا يوجد بها سوى لاعب واحد مميز

البكري تحدث أيضًا عن لاعبي المنتخب السعودي، حيث قال: "البعض قد يغضب مني بسبب ما سأقوله، أصبح لا يوجد لاعب سوبر ستار في الدوري السعودي للمحترفين إلا 2 أو 3 فقط".

وأضاف: "قد يكون لاعب واحد سوبر ستار فقط، وهو كان سالم الدوسري، حيث تغير من لاعب عادي إلى مؤثر جدًا في المنتخب السعودي بعد عودته من الاحتراف وتغير بشكل جذري".

واختتم البكيري تصريحاته، مؤكدًا على أن سلمان الفرج لاعب الهلال هو مميز، ولكن مستواه الرائع لم يتغير ويتطور مثل سالم الدوسري.

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