لا ينسى ولا يتجاهل .. جوميس يُوجه رسالة لصالح الشهري

المهاجم السعودي لعب لأول مرة منذ إبريل الماضي

كما اعتاد دومًا، لا ينسى ولا يتجاهل المهاجم الفرنسي، بافيتمبي جوميس، أبدًا الأحداث المرتبطة بناديه السابق الهلال وزملائه السابقين.

الهلال تعادل سلبيًا اليوم أمام الاتفاق في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وقد شهد اللقاء مشاركة المهاجم صالح الشهري لأول مرة منذ تعرض للإصابة في إبريل الماضي خلال مواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا.

الشهري الذي قيل أن الإصابة ستُنهي حلمه باللعب مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 استطاع التعافي ولمس أرض الملعب لأول مرة في مباراة رسمية قبل انطلاق المونديال في قطر بنحو 43 يومًا.

Shahid Shahid

الشهري قدم دقائق جيدة خلال المباراة، بل استطاع إحراز هدف منذ اللحظات الأولى لدخوله الملعب إلا أن راية التسلل الصحيحة ألغته.

اللاعب لمس الكرة 11 مرة وسدد مرة على المرمى ومرر 5 تمريرات بنسبة نجاح 100% وقد نجح بالحصول على خطأ، والأهم من ذلك كان إحرازه لهدف كاد أن يُعيد فريقه للرياض بالنقاط الكاملة لولا أن ألغته راية التسلل.

جوميس وجه رسالة لزميله السابق عبر تويتر، قال له فيها "سعيد لرؤيتك مجددًا في الملعب".

يُشار إلى أن الشهري هو هداف المنتخب السعودي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، ولذا تُمثل عودته مصدر سعادة كبيرة للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد خاصة في ظل تواضع مستوى مهاجمي الأخضر ومردودهم في المباريات الودية الأخيرة.