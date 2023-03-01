لا ينتهي أبدًا.. إيقاف جوزيه مورينيو في إيطاليا بسبب "عبارات مسيئة للغاية"

إنهم ينحازون إلى يوفنتوس!

خلال مباراة كريمونيزي وروما مساء الثلاثاء في الدوري الإيطالي، تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الجيالوروسي للطرد للمرة الثالثة هذا الموسم بعد مشادة مع الحكم الرابع ماركو سيرا.

بعد المباراة، اقتحم مورينيو غرفة الحكم وأطلق "عبارات مسيئة" أدت إلى حظره من مباراتي روما المقبلتين في الدوري الإيطالي وفرض غرامة مالية عليه قدرها 10000 يورو.

وأكد بيان رسمي من الاتحاد الإيطالي أسباب معاقبة مورينيو، وجاء فيه: "لكونه قد طعن في قرار تحكيم بطريقة قوية واستفزازية في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني وتكرار هذا السلوك وقت الطرد".

وأضاف: "علاوة على ذلك، دخول غرفة ملابس الحكم ومخاطبة الرابع مسؤول بعبارات مسيئة للغاية في نهاية المباراة".

وقد شكك مورينيو في نزاهة سيرا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة واتهمه بالانحياز إلى يوفنتوس، بل إنه زعم أن الحكم "تحدث معي بطريقة غير مبررة" مما أثار رد فعله الغاضب.