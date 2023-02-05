لا يناسبنا.. تعليق مثير من بايرن ميونخ على رفضهم ضم رونالدو!

الكشف عن سبب رفض بايرن ميونخ ضم رونالدو

اعترف حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ اليوم الأحد، بأنه تواصل مع وكيل كريستيانو رونالدو بعد رحيله من مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم رونالدو قبل انتقاله لفريق النصر السعودي هذا الموسم، بالفريق الألماني، عن طريق وسطاء، وبنادي تشيلسي أيضًا.

وقال المدير الرياضي في تصريحاته لصحيفة بيلد: "بايرن ميونخ لم يفكر أبدًا في التعاقد مع رونالدو لعدة أسباب".

وأكد حميديتش، أنه أخبر خورخي مينديز (وكيل رونالدو السابق) أن ذلك غير ممكن بالنسبة للنادي.

وتابع: " لا يتناسب مع بايرن ميونخ لا ماليًا ولا رياضيًا إنه لا يتوافق مع فلسفتنا".

واستغل المدير الرياضي هذا الملف وقال: "حتى لو كان لدينا في بعض الأحيان إمكانية ضم لاعب متميز يجب أن نعرف كيف نمول الصفقة".

يذكر أن أغلى صفقة انتقال لفريق بايرن ميونخ هذا الموسم بلغت 67 مليون يورو بتوقيع مدافع يوفنتوس السابق ماتيس دي ليخت.