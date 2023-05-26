لا يملك سوى شخصية البطل.. ريال مدريد يواجه إشبيلية في غياب رباعي الهجوم

يستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية، السبت المقبل، ضمن مواجهات الدوري الإسباني الممتاز، في غياب رباعي خط الهجوم.

فيسعى الملكي للفوز على مضيفه، بملعب رامون سانشيز بيثخوان، من أجل الحصول على المركز الثاني بالدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة:" بنزيما يعاني من مشاكل في ركبته، ستمنعه من المشاركة في مباراة هذا الأسبوع".

كما أضاف:" بجانبه، سيغيب أسينسيو، وماريانو دياز،وفينيسيوس جونيور أيضًا عن المباراة بسبب الإصابة".

وأردف:" نرغب في إنهاء الموسم بشكل جيد، إنها مواجهة صعبة لأننا سنلعب ضد خصم قوي. لدينا بعض الغيابات ولكن البقية في حالة جيدة، وسنعمل على تشكيل أفضل فريق ممكن".

الجدير بالذكر أن، يصارع ريال مدريد، نظيره أتليتكو على المركز الثاني، بينما يستعد إشبيلية لحجز مقعد في الدوري الأوروبي، الذي سيلعب مباراته النهائية أمام روما الأسبوع المقبل.