لا يمكنني التأكيد .. رئيس الاتحاد البرازيلي يخرج بمفاجأة عن أنشيلوتي!

مستقبل كارلو أنشيلوتي غامض!

أكد إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي رغبته في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد من أجل تدريب منتخب البرازيل في الفترة القادمة.

أنشيلوتي بالرغم من مسيرته التدريبية الطويلة لم يسبق وأن درب منتخب من قبل، وارتبط مؤخرًا بتدريب البرازيل، بينما تعاقده مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2024.

وقال إيدنالدو رودريجيز في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "أنا لا أقول أن أنشيلوتي تلقى عرضًا منا، لكننا نتحقق مما إذا كان يريد المجيء".

وأتم: "لدينا خطة (أ) وأقولها لأول مرة بصراحة لا جدوى من إخفاء هذا، أنشيلوتي هو المفضل لدينا".

يذكر أن تيتي أعلن استقالته من تدريب منتخب البرازيل، بعد الإقصاء من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، ويقود رامون مينزيس القيادة الفنية بصفة مؤقته.