لا يعقل أن تكون مصادفة .. أدلة تؤكد فوز ميسي بكأس العالم 2022

هل تفوز الأرجنتين بكأس العالم؟

قد نرى منتخب الأرجنتين وهو متوجًا ببطولة كأس العالم قطر 2022، ويرفع ليونيل ميسي لقب المونديال الأغلى كما حدث مع دييجو أرماندو مارادونا في عام 1986.

وذلك لأن هناك بعض الأحداث التي حدثت في مونديال 1986، وتكررت في كأس العالم 2022، وهو ما ينشر شعور التفاؤل في صفوف الأرجنتين قبل استكمال الرحلة ضد أستراليا.

في بطولة كأس العالم 1986، تصدر المنتخب المغربي المجموعة التي تواجد فيها، فيما تواجدت بلجيكا في المركز الثالث وخرجت من دور المجموعات، ووقعت كندا في المركز الأخير في مجموعتها.

وهي نفس الأحداث التي حدثت بالفعل في مونديال قطر 2022، حيث تصدر أسود الأطلس، وتواجدت بلجيكا في المركز الثالث وخرجت من دور المجموعات، وغادرت كندا من المركز الأخير.

جدير بالذكر أن مباراة الأرجنتين القادمة ستكون الليلة، السبت، ضد الفريق الأسترالي ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.