لا يعرف زين الدين زيدان ويسخر من مارك أندريه تير شتيجن .. لقطات سبيد المحرجة من حفل الكرة الذهبية

المؤثر الأمريكي كان موجودًا في حفل الكرة الذهبية، وظهر في أكثر من لقطة محرجة..

ظهر المؤثر الأمريكي سبيد في حفل الكرة الذهبية 2023، حيث حصل على دعوة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لحضور الحفل، لكن ظهوره كان مليئًا باللقطات المثيرة للجدل.

سبيد لم يكن سعيدًا بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، حيث نبح مثل الكلب أثناء الإعلان عن فوز قائد منتخب الأرجنتين بالجائزة.

لكن يبدو أن أنتونيلا روكوزو قررت الانتقام من المؤثر الأمريكي، حيث تجاهلته تمامًا عندما طلب منها أخذ صورة معها، ولم ترد على طلبه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللقطة الأغرب من سبيد في الحفل كانت عندما رأى رجلًا أصلعًا، ظن أنه الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد، ووقف الرجل ببساطة لأخذ صورة معه.

فيما سخر المؤثر الأمريكي من الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، وطالبه بمواصلة "عدم التصدي للكرة"، في تذكير ربما بما حدث في الكلاسيكو قبل أيام قليلة.

فيما قرر أسطورة التنس نوفاك دجوكوفيتش السخرية من سبيد بعدما سأله عن هويته، وأين يلعب، حيث أكد له أنه لاعب جديد في صفوف نادي ميلان الإيطالي، والمعروف أن أسطورة التنس يشجعه بالفعل.