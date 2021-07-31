لا يعرف الفوز مع ناجلسمان.. ناقوس خطر في بايرن ميونخ!

الأمور ليست على ما يرام في بايرن ميونخ..

تلقى بايرن ميونخ الهزيمة الثالثة في مبارياته الودية الاستعدادية للموسم الجديد، عندما خسر أمام نابولي بثلاثية نظيفة على ملعب أليانز آرينا.

هذه الهزيمة تدق ناقوس الخطر حقًا للنادي البافاري قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث لم ينجح المدرب يوليان ناجلسمان في الفوز بأي مباراة أشرف فيها على تدريب بطل الدوري الألماني.

ناجلسمان وصل إلى تدريب بايرن ميونخ هذا الصيف خلفًا لهانزي فليك الذي توجه لتدريب منتخب ألمانيا، والآمال معقودة على صاحب الـ34 عامًا في الحفاظ على هيمنة البافاري المحلية والأوروبية.

لكن الأمور لا تبدو مبشرة أبدًا، ففي أول ودية مع ناجلسمان مُني البايرن بهزيمة على يد كولن بثلاثة أهداف لهدفين، ثم تعادل مع أياكس بهدفين لكل فريق.

بعد ذلك، خسر البايرن من بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين، والآن يخسر من نابولي بثلاثية، صحيح أن الفريق الألماني يفتقد لبعض نجومه، لكن ذلك لا يبرر هذا التراجع المخيف في الأداء.

ويستعد نادي الجنوب الألماني لمواجهة بريمر في الدور التمهيدي لكأس ألمانيا الأسبوع المقبل، ثم يلتقي مع بوروسيا مونشنجلادباخ لكن هذه المرة رسميًا في الجولة الأولى من البوندسليجا.

علامات الاستفهام على بايرن ميونخ تزداد خصوصًا مع الميركاتو الضعيف الذي قامت به إدارة أوليفر كان هذا الصيف، فاكتفى البافاري بضم دايوت أوباميكانو وسفِن أولرايش فقط لا غير.

هذا إلى جانب رحيل جيروم بواتينج وخافي مارتينيز ودافيد ألابا، مع إعارة الحارس ألكسندر نوبل، ووجود شكوك كثيرة حول مستقبل كينجسلي كومان في أليانز آرينا.

الخوف يعتري جماهير بايرن ميونخ رغم حقيقة أن الهزائم أتت في وديات اعتمد فيها ناجلسمان على البدلاء ولعب بطرق مختلفة، لكنها أبدًا لم تكن عادة زعيم ألمانيا أن يظهر متواضعًا بهذه الطريقة بالأخص عن تغيير المدرب.

وكان ناجلسمان قد تعرض في مباراة أياكس بأليانز آرينا إلى هجوم ضارٍ من ألتراس بايرن ميونخ وطالبوا بإقالته بسبب ارتباطه سابقًا كلاعب ومدرب بالغريم ميونخ 1860.

الجدير بالذكر أن ناجلسمان أشرف سابقًا على تدريب هوفنهايم ونجح في قيادته للوصول إلى دوري أبطال أوروبا، ثم درّب لايبزيج ووصل معهم لربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع تحقيق وصافة الدوري الألماني والكأس.