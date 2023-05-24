لا يعرف الاستسلام .. خطة محمد صلاح للتفوق على هالاند الموسم المقبل

ماذا يجب أن يفعل صلاح للتفوق على هالاند؟

وضع نجم ليفربول، محمد صلاح، خطة من أجل التفوق على إيرلنج هالاند، في تسجيل الأهداف الموسم المقبل.

وسجل النرويجي 52 هدفًا في جميع المسابقات، منهم 36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذا تمكن المهاجم المصري بتحسين أدائه أمام الفرق في النصف الأخير من الترتيب، فإنه قد يحقق أرقامًا أفضل من هالاند الموسم المقبل.

حيث سجل صلاح 13 هدفًا من أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد الفرق التي تحتل المراكز العشرة الأخيرة.

فاستغلال الفرق المتأخرة في الدوري، سيكون الحل الأنسب لصلاح، لرفع رصيده التهديفي، لمحاولة اللحاق بمهاجم مانشستر سيتي.

وأحرز صلاح 19 هدفًا فقط، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وصنع 11.