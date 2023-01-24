“لا يعرفون النادي”.. الشرطة الأوغندية تكشف أسباب القبض على جماهير آرسنال

أثناء مشاهدة إحدى مباريات آرسنال في إقيلم كيرا بأوغندا، ألقت الشرطة القبض على حفنة ممن احتشدوا لمشاهدة المباراة في أحد المقاهي.
الأمر أثار عاصفة من الاستغراب، جعلت المسؤولين في الشرطة الأوغندية يتحدثون علنًا عن الأمر.
فقد قال جيمس موبي، المسؤول بشرطة إقليم كيرا في أوغندا إن الشرطة اعتقلتهم بسبب سلوكياتهم عمومًا وليس لتشجيع آرسنال أي عقوبة.
وقال المسؤول: "المشجعون الذين اعتقلناهم لم يكن لديهم أي معلومات عن نادي آرسنال" مضيفًا: "لقد قال أحدهم إن دينيس أونيانجو (حارس أوغندا) لاعب في صفوف الفريق".
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