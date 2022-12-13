"لا يسمع لأحد".. إدارة بايرن ميونخ غاضبة من نوير بعد الإصابة الأخيرة

بايرن يبحث عن حارس بديل

تحدث المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أوليفر كان عن إصابة حارس مرمى العملاق البافاري مانويل نوير بكسر في الساق أثناء التزلج بعد الخروج من بطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات، وبالتالي حاول نوير استغلال فترة الإجازة الحالية من خلال التزلج بهدف الاسترخاء والبعد عن الضغوطات، لكنه أصيب بكسر في الساق قد يمنع عودته للمشاركة هذا الموسم.

وعن ذلك، تحدث كان مع "RG" وقال: "قرر مانويل أخذ استراحة صغيرة من البطولة، احتاج إلى الراحة بعد هذا الضغط، نوير من أشد المعجبين بالتزلج على جبال الألب وذهب إلى المنحدرات".

وواصل: "أعلم أنه تم تحذيره عدة مرات من وجود القليل جدًا من الثلوج، وأن الحجارة كانت بارزة في كل مكان وكان ركوبها أمرًا خطيرًا، لكن نوير لم يستمع أبدًا إلى أي شخص".

واختتم: "ونتيجة لذلك، أخرجه رجال الإنقاذ من الجبل، ونقلوه بطائرة مروحية إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية، لقد فقدنا حارسنا قبل نهاية الموسم، إنه أمر فظيع لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خسارة جسيمة للفريق، ولكن في الوقت الحالي، يتعين علينا حل مشكلة الاستبدال لأن هذا مؤقت".

جدير بالذكر أن شبكة "سكاي" قد أفادت أن إدارة بايرن ميونخ تبحث عن بديل لنوير، وجاء اسم الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش كأبرز المرشحين.