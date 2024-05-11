"لا يستطيع المشي!" .. إصابة قوية تهدد بانتهاء موسم نجم الأهلي في قمة الشباب

لعب أقل من 5 دقائق في قمة الشباب والأهلي..

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أصبح الفرنسي آلان سان ماكسيمان، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة الشباب.

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وتعرض ماكسيمان لإصابة قوية في الدقيقة الخامسة، من عمر مباراة القمة بين الشباب والأهلي، المقامة على ملعب الشباب، في قمة الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، ليغادر ملعب المباراة عبر السيارة الطبية.

وذكر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، أن ماكسيمان لا يستطيع المشي، وذلك بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وهي إصابة ليست جديدة على اللاعب الذي يمتلك تاريخًا مع إصابات الخلفية، وكان آخرها بداية الموسم الجاري والموسم الماضي.

وأوضح الشهراني عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، "من أعراض التمزق العضلي، وخصوصًا الدرجة الثانية والثالثة، صعوبة في المشي بعد الإصابة أو الخروج بالنقالة، للأسف هذه الدرجات من الإصابة أقل مدة فيها 4 أسابيع وأكثر".

وعقب مباراة الشباب، يستعد الأهلي لمواجهة أبها والرائد والفيحاء في 18 و23 و27 مايو، ضمن الجولات الثلاث الأخيرة من عمر منافسات دوري روشن السعودي، حيث ينافس الراقي على تأمين مقعده في المركز الثالث، المؤهل إلى بطولة دوري النخبة الآسيوي في الموسم المقبل.

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وشارك ماكسيمان، الذي انتقل إلى الأهلي في يوليو الماضي، قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في 30 مباراة مع الراقي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة في 29 مباراة بدوري روشن السعودي، كما شارك في مباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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